

توج فريق وزارة الداخلية بلقب كأس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة اليد للموسم 2023/2022 فيما حل فريق الحرس الوطني ثانيا، وجاء فريق وزارة التربية ثالثا.



وقال مشعل البلوشي مشرف فريق وزارة التربية ان البطولة شهدت منافسة قوية من جميع الفرق في ظل ارتفاع المستوى الفني والبدني للفرق المشاركة.



من جانب آخر، حصد فريق الحرس الوطني لقب كأس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية فيما حل فريق وزارة الداخلية ثانيا وفريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا.



وفي نفس السياق، أثنى حامد الهزيم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع على المجهود الكبير الذي بذل من قبل اللجان الفنية لدوري وكأس كرة اليد ونفس الامر للسباحة لإنجاح مثل هذه البطولات التي شهدت تنافس شديد بين الفرق المشاركة. وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات.