

على ميادين رماية أسلحة الرصاص بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا تمكن فريق رماية البندقية 10م مختلط المكون من الرامي علي المطيري والرامية مريم إرزوقي، من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك خلال منافسات بطولة كأس آسيا لرماية أسلحة الرصاص والمقامة خلال الفترة من 1 - 10 مارس الجاري، بعد منافسة قوية مع الفريق الاندونيسي والفريق الكوري اللذين تمكنا من تحقيق المركزين الأول والثاني على التوالي.



وقال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي، إن هذه البطولة تأتي ضمن خطة استعداد الرماية الكويتية للمشاركة في البطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة «باريس 2024»، معبرا عن اعتزازه وفخره بما حققه رماة وراميات الكويت من نتائج طيبة في هذه البطولة.