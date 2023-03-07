

هادي العنزي



كشف مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، عن إقامة أول نزال استعراضي عالمي في ملاكمة المحترفين من 4 جولات يجمع بين البطل البريطاني جيمي كيلي والفائز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب الروسي ماغوميد كوربانوف، وذلك ضمن فعاليات بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية التي تقام مساء السبت المقبل على صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم برعاية مالك نادي «ون تو ون» فراس العيسى.



وذكر الفجي أن البطولة ستشهد أيضا إقامة 6 نزالات أخرى: ثلاثة في ملاكمة المحترفين، وثلاثة في المواي تاي، وسيكون النزال النهائي على حزام المجلس العالمي للمواي تاي (WBC) والذي يجمع بين البطل الإسباني نوزات تروجيلو والتايلندي ثانانتشاي راتشانون، بعد اعتذار الفرنسي بابو ساكو، وسيكون النزال من 5 جولات.



وأكد أن شركة الترويج الرياضي حريصة على أن تكون الكويت محطة مهمة لملاكمة المحترفين في الفترة المقبلة، وكذلك رياضة المواي تاي.

وقال: «لقد بذلنا جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع مالك نادي «ون تو ون» الرياضي فراس العيسى لأجل استضافة الكويت نزالات عالمية المستوى للمحترفين في الملاكمة والمواي تاي على حد سواء، وسوف نواصل العمل لاستقطاب أفضل ملاكمي العالم في البطولات الدولية المقبلة»، مقدرا كل الجهود التي ساهمت في تسهيل تنظيم حدث رياضي عالمي يجمع العديد من المحترفين في رياضي الملاكمة والمواي تاي.