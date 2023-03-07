775.6 مليون دينار خلال العام المالي الجاري لـ «الأشغال» تقلّصت إلى 538.2 مليوناً

«الكهرباء» خفضت 55.25 مليون دينار لتصبح 452.8 مليوناً في موازنة 2023/2024



علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» ان مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024 تضمن تباينا ملحوظا في التغيرات بالنفقات الرأسمالية، إذ شهدت تراجعا في 17 جهة بأكثر من نصف المليار دينار، بينما ارتفع الانفاق 14 جهة أخرى.



وتقلص حجم النفقات الرأسمالية في 17 جهة حكومية بنحو 528.98 مليون دينار قياسا إلى الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة العام المالي الجاري، ووفق أرقام مشاريع الموازنة التي كشفت عنها وزارة المالية، فإن هناك نحو 14 جهة أخرى شهدت زيادات في حجم النفقات الرأسمالية، إذ بلغت قيمة الارتفاعات الإجمالية عن العام المالي المقبل 38.25 مليون دينار قياسا إلى اعتمادات العام المالي الجاري.



وتشير القيمة الصافية لتلك التغيرات في حجم النفقات الرأسمالية إلى تراجع بقيمة 490.7 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الانفاق الرأسمالي المقدرة في مشروع ميزانية العام المقبل نحو 1.808 مليار دينار، مقارنة بـ 2.29 مليار دينار مقدرة عن العام المالي الجاري.



وتفصيليا، تضمنت قائمة الجهات الـ 17 التي تراجع فيها النفقات الرأسمالية كلا من وزارة الأشغال العامة والتي تراجع الانفاق فيها بنسبة 31% بما قيمته 237 مليون دينار لتبلغ في 2023/2024 نحو 538.2 مليون دينار قياسا إلى 775.6 مليون دينار خلال العام المالي الجاري.



وتراجع النفقات الرأسمالية المقدرة لحسابات وزارة المالية - الإدارة العامة بنسبة بنسبة 92% بما قيمته 61.7 مليون دينار حيث بلغت تقديراتها للعام المالي المقبل نحو 5.53 مليون دينار، مقارنة بـ 67.2 مليون دينار خلال العام المالي الجاري.



ولدى وزارة الكهرباء والماء تراجعت النفقات الرأسمالية بنحو 11% بما قيمته 55.25 مليون دينار ليبلغ 452.8 مليون دينار في مشروع موازنة 2023/2024 مقارنة بـ 508 ملايين دينار في مشروع موازنة العام المالي الجاري، أما موازنة مجلس الوزراء فقد شهدت تراجعا في النفقات الرأسمالية بنسبة 76.24% بما قيمته 22.26 مليون دينار لتبلغ في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024 نحو 6.93 ملايين دينار مقارنة بـ 29.2 مليون دينار في مشروع موازنة العام المالي الحالي.



وانخفضت النفقات الرأسمالية في الادارة العامة للطيران المدني بنسبة تناهز 5% بما قيمته 3.1 ملايين دينار ليبلغ في مشروع موازنة 2023/2024 نحو 62.55 مليون دينار مقارنة بـ 65.66 مليون دينار في مشروع موازنة العام المالي الحالي، كما تراجع لدى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بنسبة 34.3% بما قيمته 5.7 ملايين دينار ليبلغ حجم الانفاق في مشروع موازنة العام المالي الحالي 10.93 ملايين دينار مقارنة مع 16.64 مليون دينار في مشروع موازنة 2022/2023.



ولجهة الجهات الجهات التي شهدت زيادة في النفقات الرأسمالية خلال العام المالي المقبل، فقد استحوذت وزارة النفط على نحو 17.94 مليون دينار من الزيادات بارتفاع نسبته 8155% إذ بلغ حجم الانفاق المقدر في مشروع موازنة 2023/2024 نحو 18.16 مليون دينار، قياسا إلى 220 ألف دينار في مشروع موازنة العام المالي الجاري.



وارتفعـــت النفقـــات الرأسمالية في جهة أخرى بواقع 10.1 ملايين دينار بنسبة زيادة تفوق 26% إذ سجلت انفاق رأسمالي في مشروع ميزانية العام المقبل يقدر بنحو 48.62 مليون دينار قياسا إلى 38.5 مليون دينار عن العام المالي الجاري.



وزادت النفقات الرأسمالية في وزارة التربية بنسبة 14.12% بما قيمته 3.24 مليون دينار ليبلغ عن 2023/224 نحو 26.18 مليون دينار قياسا الى نحو 22.9 مليون دينار في موازنة العام المالي الحالي.