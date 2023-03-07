القاهرة ـ هناء السيد



ترأس مدير ادارة مكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للقوى العاملة د.عبدالله الرشيدي وفد الكويت في افتتاح اعمال الدورة الـ 98 لمجلس ادارة منظمة العمل العربية. وناقش المجلس عددا من البنود والتقارير المهمة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بنتائج أعمال الدورة الـ 43 للجنة الخبراء القانونيين وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة الـ 21 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، وتقرير عن الدورة الـ 42 للجنة الحريات النقابية، كما عرض على المجلس بندا عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 97 لمجلس ادارة منظمة العمل العربية وتقريرا لهيئة الرقابة المالية والإدارية وتقارير الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة.



وتنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته السادسـة والأربعــــين (القاهرة، 2019)، بشأن تكليف منظمة العمل العربية بشأن مراجعة وتحديث الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني 2010، مع الاخذ في الاعتبار اهداف التنمية المستدامة وابعادها الجوهرية، ناقش المجلس مشروعا لتحديث الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليـــم التقني والمهني بهـــدف إعادة النظر في صياغــــة مهــــارات وقــــدرات الكوادر البشرية من خـــلال البحث عن مناهج وطرق ووسائــــل جديــــدة ومستحدثة للتعلم.