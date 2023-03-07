تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير ماليزيا لدى الكويت علاء الدين بن محمد نور خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة الماليزية.



من جانب آخر، التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي مع سفير روسيا الاتحادية الصديقة لدى الكويت نيكولاي ماكاروف.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها على كل المجالات والصعد.