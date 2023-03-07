عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان نسبة انجاز مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة لوزارة الداخلية بلغت 57%.



واضافت مصادر ان المشروع هو أحد المشاريع قيد التنفيذ ويعد المبنى مختبرا عالميا رائدا لجمع الأدلة واختبارها وتسجيلها في القضايا الجنائية باستخدام أحدث تقنيات الاختبار.



واشارت المصادر الى انه من المشاريع المهمة الحيوية بالنسبة لوزارة الداخلية ويشمل العديد من الاختصاصات، كما يعتبر من المشاريع الصديقة للبيئة، والمواد المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات العقد ويتم التنسيق بين فريق الاشراف على المشروع و«الداخلية» في كل الاعمال التي يتم انجازها.



ولفتت الى انه يتم اعطاء الاولوية للمنتج الوطني التزاما بالعقد وتشجيعا للمنتجات الوطنية. وذكرت ان تكلفة المشروع 49.3 مليون دينار ومساحة البناء 52.7 ألف متر مربع ويتكون من سردابين ومبنيين، أحدهما إداري والآخر للمختبرات يربط بينهما جسر زجاجي وسيوفر من خلال مرفقاته احدث تقنيات الاختبار والفحص لجمع الأدلة واختبارها وتسجيلها بالقضايا الجنائية.