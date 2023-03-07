اختتم البنك الأهلي الكويتي رعايته الماسية ومشاركته في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة السنوي السادس والخمسين تحت عنوان «عز وفخر» الذي انعقد من تاريخ 24 إلى 26 فبراير 2023 في مدينة لندن، بحضور سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي.



وخلال المؤتمر أقام البنك الأهلي الكويتي مجموعة من الفعاليات الموجهة للطلبة، منها بطولة الركلات الترجيحية وفعالية حساب الفوز، بالإضافة الى عقد ندوة قدمها فريق الموارد البشرية التابع للبنك الأهلي الكويتي. وتعليقا على هذه المناسبة صرح صقر ال بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة: كانت رعاية البنك الأهلي الكويتي لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة السادس والخمسين والمساهمة في رعاية الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، تمثل اضافة حقيقية ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بمساعدة أبنائنا الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة وتقديم الارشادات والتوجيهات لهم في بداية مشوارهم الدراسي. فالدراسة الأكاديمية عالية المستوى والخبرة الحياتية التي يكتسبونها في الخارج، تحتم علينا دعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم في الخارج».



وأضاف ال بن علي «على هامش المؤتمر السنوي والذي تزامن مع فترة الأعياد الوطنية للكويت، قام البنك الأهلي الكويتي برعاية فعاليات متعددة ومميزة موجهة بشكل خاص لأبنائنا الطلبة في المملكة المتحدة، مثل بطولة الركلات الترجيحية، حيث شهدت البطولة مشاركة 32 فريقا من الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة تنافسوا خلالها على المراكز الأولى، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 4000 جنيه استرليني، والمركز الثاني حصل على جائزة قدرها 3000 جنيه استرليني، فيما حصل المركز الثالث على جائزة قدرها 2000 جنيه استرليني.



بالإضافة الى رعاية مسرحية كويتية ترفيهية، واقامة سحب خاص لحساب الفوز في فندق هلتون بارك لين ـ لندن. وتضمنت الفعالية سحبا على جوائز مالية قيمة للطلبة المشاركين بالمؤتمر. بالإضافة الى عقد ندوة توجيهية قدمها فريق الموارد البشرية التابع للبنك الأهلي الكويتي تهدف إلى تعريف الطلبة بالبنك الأهلي الكويتي وأنشطته وفرص العمل المستقبلية المتاحة».



وتجدر الإشارة الى أن البنك الأهلي الكويتي قام بتخصيص جوائز مالية بقيمة 10 آلاف دينار كويتي للطلبة من خلال مشاركتهم في مسابقات وأنشطة مختلفة تتضمن الأسئلة العامة وأسئلة عن البنك الأهلي الكويتي وعن الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية».



كما احتفل البنك الأهلي الكويتي بالأعياد الوطنية مع الطلبة في منطقة كوفنت غاردن، والتي تعتبر واحدة من أهم نقاط الجذب السياحية في مدينة لندن، وذلك بتنظيم فعاليات ترفيهية وبرنامج خاص بالأعياد الوطنية للفوز بالعديد من الجوائز النقدية.



ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة هو أحد أفرع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وتأسس الاتحاد في عام 1952 باسم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وإيرلندا، وهو منظمة طلابية يتم انتخابها من قبل الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة.



ويسعى البنك الاهلي الكويتي بشكل دائم إلى تقديم دعمه لمختلف الأنشطة الطلابية داخل وخارج الكويت، كجزء من استراتيجية البنك التي ينتهجها لتعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية وتركيزه الكبير على قطاع التعليم والشباب. كما يلعب البنك الأهلي الكويتي دورا حيويا في دعم الشباب الخريجين، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية لهم عن طريق إلحاقهم بـ«أكاديمية الأهلي» التي تعد مركزا لتدريب وتعليم الخريجين الجدد والتي تم تأسيسها عام 2009، إذ يتم من خلالها تدريب الطلبة وتشجيعهم على العمل في القطاع المصرفي، بهدف اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. هذا ويواصل البنك الاهلي الكويتي التزامه بدعم العمالة الوطنية من خلال استقطاب الكوادر الوطنية، عبر مشاركته ورعايته لمجموعة من الفعاليات ومعارض التوظيف في الجامعات والأنشطة المختلفة التي ترتكز على دعم وتعليم وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.