قالت مدرسة الطموح ثنائية اللغة، إنه يتم في المدرسة تقديم تعليم جيد ينمي الطفل بأكمله، ونعتقد أن الأطفال الصغار يتعلمون بشكل أفضل في بيئة يشارك فيها الجسد والعقل.



وأضافت المدرسة في بيان صحافي: يضمن المعلمون الناطقون باللغة الإنجليزية لدينا أن يصبح طلابنا على دراية جيدة باللغة الإنجليزية ويطورون طلاقة اللغة. وتدرك هيئة التدريس لدينا من المعلمين ذوي الخبرة والمؤهلين، أن الأطفال الصغار هم متعلمون فعالون بشكل طبيعي إذا سمح لهم بالاستكشاف والاكتشاف والإبداع في البيئات القائمة على اللعب.



وأوضحت: بينما يظل التدريس في الفصول الدراسية جنبا إلى جنب مع عمل الطلاب وممارستهم محور تركيزنا، فإننا نقدم كل شهر أيضا أنشطة متعددة في الفصول توفر القيادة وتعزز التواضع والصداقة.



وتابعت: فصولنا الدراسية نظيفة ومجهزة جيدا ومعقمة باستمرار. من بين بعض المرافق المتميزة التي نقدمها: ملعب كرة قدم، مسبح آمن، منطقة لعب مخصصة، مساحة متعددة الأغراض، مكتبة للطلاب، مركز تعليمي محفز، وغير ذلك الكثير.



ولفتت إلى أن مدرسة الطموح ثنائية اللغة تتميز بأنها إحدى أكثر المدارس ثنائية اللغة ذات الأسعار المعقولة التي تقدم تعليما بمستوى عال مع أحدث المرافق. نأمل أن تزورنا لتفقد منشآتنا وتلتقي بموظفينا ذوي الخبرة.



وختمت مدرسة الطموح ثنائية اللغة بالتوضيح أن القبول مفتوح من صف الحضانة للصف الخامس.