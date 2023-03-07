ترخيص إقامة المبرات في المباني الاستثمارية وتخصيص أماكن إعلانية للجهات الحكومية على الطرق الرئيسية

الموافقة على توطين أنشطة صناعية وخدمية لأحد المواقع في ميناء عبدالله ليكون مجمعاً للصناعات المستدامة

بداح العنزي



رفض المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري مشروع واجهة الجهراء البحرية (الكورنيش)، وذلك بأغلبية الأصوات بعد النداء بالاسم، حيث رفض 5 أعضاء المشروع وامتنع 5 أعضاء آخرين وموافقة عضوين فقط.



وقرر المجلس إلغاء قرار تخصيص أرض لحديقة الحيوان غرب الدائري السادس بمحافظة الجهراء، واعتمد تحويلها إلى مشروع ترفيهي تعليمي ثقافي على مساحة أكثر من مليون م2 لصالح المؤسسة العامة للتأمينات.



وأحال المجلس الاقتراح الخاص بتخصيص أرض غرب الصباحية (شرق الأحمدي) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى لجنة تحرير الأراضي للدراسة.



وأقر المجلس نقل تبعية مدرسة عائشة الابتدائية بنات بمنطقة القبلة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



واعتمد المجلس اقتراح العضو د. حسن كمال بشأن ترخيص المبرات الخيرة في المباني الاستثمارية، كما وافق على اقتراح العضوة م. منيرة الأمير بتخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة العادية الساعة 10 صباحا.



وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة ثم بحث توصيات لجنة الأحمدي حيث أحال المجلس اقتراح العضوين ناصر الكفيف ونصار العازمي بشأن تخصيص ارض غرب الصباحية - شرق الأحمدي إلى لجنة تحرير الأراضي.



ووافق على طلب توطين أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم (11) الذي يمثله الموقع رقم (85) بمنطقة ميناء عبدالله ليكون مجمعا للصناعات المستدامة.



كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار للربط بين التجميع رقم 1 بمدينة صباح الأحمد السكنية ومجرور صرف مياه الأمطار لخدمة المناطق الجنوبية.



وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص طريق لخدمة مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية من شارع ميناء الأحمدي إلى مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية الواقع في منطقة جنوب الأحمدي.



ووافق المجلس على طلب شركة ناقلات النفط الكويتية تخصيص موقع لاستغلاله مخازن ومكاتب وورشا ضمن القطاع رقم (12) بمنطقة الفحيحيل مع الاستغناء عن الأرض المخصصة لهم بمنطقة ميناء عبدالله.



وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات لجنة العاصمة حيث وافق على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تخصيص مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات) سابقا الكائنة بمنطقة القبلة قطعة رقم (14) إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. والبالغة مساحته 3280م2 لاستغلاله متاحف ومعارض فنية.



واعتمد المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 3 موقع رقم 7



كما وافق طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من موقع وزارة الصحة ضمن الشويخ الصحية وذلك لإقامة مسجد.



وأقر طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5 م × 16.5م بمنطقة الروضة قطعة رقم (1)



إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 1 موقع مقترح رقم (2). كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 1 موقع مقترح رقم (3). واعتمد المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تغيير موقع محول غير قائم بمنطقة قرطبة قطعة (1).



وبحث المجلس توصيات لجنة الجهراء، حيث أعاد إلى الجنة طلب تسمية القطعة 9 بدلا من شرق تيماء.



ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000 م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6.



كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف نقل موقع المسجد كبد قطعة (2) إلى موقع مقابل القطعة رقم (8)، إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الأوقاف نقل موقع المسجد كبد قطعة (2) إلى موقع مقابل القطعة رقم (8)، وطلب آخر بشأن تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي قطعة (3) بجوار خزانات العبدلي.



ووافقت على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن تخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية.



كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي، بشأن نقل وتخصیص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعة الأميرية في المطار. وكذلك الموافقة على اقتراح العضو م. عبداللطيف الدعي، بشأن عمل لجنة استشارية مشكلة من مختلف الجهات الحكومية



وأقر المجلس اقتراح العضو م. عبداللطيف الدعي، بشأن عمل دليل استرشادي شامل لتخصيص الأراضي والقسائم



وبحث المجلس توصيات لجنة مبارك الكبير حيث وافق على طلب قوة الإطفاء العامة استحداث شارع وعمل مداخل ومخارج أخرى لموقع مركز القصور للإطفاء قطعة (2)، لخدمة مشروع مبنى الإدارة الوقائية في مبارك الكبير.



كما وافق المجلس على تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية في القطعة رقم (5) بمنطقة أبوفطيرة بديلا لموقع المحطة الثانوية رقم (70) الذي يقع في القطعة رقم (6) بمنطقة أبوفطيرة.



المنفوحي: فرصة ذهبية لإقرار المشاريع



قال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي خلال استعراضه مشروع الواجهة البحرية في الجهراء إننا أمام فرصة ذهبية لإنجاز المشاريع التنموية نظرا لمتابعة وحرص مجلس الوزراء الدائم على هذه المشاريع.



وأشار المنفوحي إلى أن هذا المشروع التنموي هو الأول من نوعه بعد توقف دام 25 عاما للمشاريع بنظام B.O.T، مضيفا أنه تم التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار للتسويق للمشروع.



منيرة الأمير: 6 أسباب تستدعي إعادة النظر في مشروع واجهة الجهراء



قالت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير إن تطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء هو مشروع كبير وبلا شك تحتاج اليه المحافظة، كما أنها تحتاج إلى الكثير من المشروعات المشابهة للنهوض بها ورفع مستوى الخدمات فيها، إلا أنني ومن خلال قراءتي الخاصة لأوراق المشروع وتاريخه ونص القرار الخاص بمجلس الوزراء في هذا الشأن أرى الآتي:



أولا: أحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من بلدية الكويت بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، والذي سيساهم بشكل أساسي في خلق فرص عمل شبابية للمواطنين، ودون تحمل الدولة لأي أعباء مالية.



ثانيا: تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للبيئة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة) بتحديد الآلية المناسبة لطرح مشروع «تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)» وتسويقه محليا ودوليا بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية ولتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية، وتنفيذه وفق المعايير التي تحافظ على هوية الكويت التاريخية وتساهم في خلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب البيئية والاقتصادية والثقافية والترفيهية. وأود الاستفسار عما يلي:



أولا: كيف يحقق هذا المشروع حسب طبيعته المعروضة والمشروحة في الأوراق هدفا رئيسيا مثل خلق فرص عمل للكوادر الوطنية الشابة؟



ثانيا: كيف ستنفذ البلدية قرار مجلس الوزراء والذي تفصيله كما يلي:



ما آليات عملية التسويق المحلية والدولية التي ستنتهجها البلدية لجذب الاستثمارات حسب نص القرار؟ كيف سيتم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وقد تم رفض المشروع من قبل هيئة الشراكة بشكل صريح بأنه لا ينطبق عليه اشتراطات الشراكة حسب ما فهم من ردهم؟



ما الآليات التي اتخذتها البلدية لخلق بيئة استثمارية تنافسية عبر هذا المشروع؟ ما العوائد المالية المتوقعة والتي ستحصل عليها الدولة نتيجة تنفيذ هذا المشروع؟ وهل تم الانتهاء من تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حسب التوصيات السابقة؟ ما المعايير التي تم أخذها في الاعتبار في تنفيذ المشروع للحفاظ على الهوية التاريخية للكويت عامة وعراقة منطقة الجهراء وتخطيطها العمراني خاصة؟ وما المعايير التي تم وضعها لجعل هذا المشروع بيئة عمرانية مستدامة؟



ثالثا: لماذا لم تتم الاستعانة او مخاطبة جهات متخصصة للاشتراك او إبداء الرأي في هذا المشروع مثل الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في عمل ملف الاستثمار للمشروع حسب خطتهم، وكذلك دعوة شركة المشروعات السياحية للمساهمة في وضع آليات إدارة المرافق أو تطوير رؤية المشروع حسب خبراتهم إذا كان ذلك ممكنا



رابعا: إن لبلدية الكويت خبرات كبيرة ومتراكمة في التعامل مع إدارة المشروعات الصغيرة وعوائدها لكنني أتساءل هل لبلدية الكويت الخبرة الكافية لتنفيذ وإدارة هذا الملف من حيث (دعوة المستثمرين تنفيذ المشروع ـ إدارة المشروع... إلخ)؟ فبرجاء اطلاعنا على نجاحات سابقة قامت بها البلدية لمشروعات مماثلة نفذت فيها نفس متطلبات العمل المطلوبة للاطمئنان على نجاح عملية التنفيذ أيضا



خامسا: بخصوص رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المشروع بعدم اختصاصهم وانها تهتم فقط بالمشاريع المطروحة ضمن مشروع الخطة الإنمائية الخمسية للدولة (صفحة 6) فما الجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع؟ وما تفسير البلدية عن رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على مشروع بهذه الأهمية خاصة أنه يأتي من جهة مسؤولة عن عملية التخطيط والتنمية بالدولة؟



سادسا: لماذا لم يتم أثناء التخطيط للمشروع عمل سكن للعمال لخدمة المشروع؟ فهذا الموضوع شديد الحساسية ولا نريد خلق ازمة جديدة من هذا الباب.



الرد النهائي:



أتحفظ على المشروع بشكله الحالي حيث اقترح عرض التعاون مع جهات في الدولة لها خبرات في مجال الاستثمار والإدارة في تنفيذ المشروع لتأكيد تحقيق المشروع لأهدافه.





المردود المالي لمشروع واجهة الجهراء لا يشجع المستثمر



شدد العضو فهد العبدالجادر على ضرورة أن يكون هناك تصور واضح للمشاريع المقدمة للمجلس البلدي.



وقال العبدالجادر خلال مداخلته لدى مناقشة مشروع واجهة الجهراء البحرية إن المستثمر لن يقبل على الدخول في المنافسة للحصول على المشروع إذا كان العائد المادي غير مجز.



الفارسي: ضرورة وضع شركة لإدارة المشروع



أوضحت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي أن لها عدة ملاحظات على مشروع «كورنيش الجهراء»، مضيفة أنها قدمت هذه الملاحظات لإضافتها كشروط مع الرأي الفني وتتضمن ما يلي:



ـ عدم تنفيذ أعمال دفان في جون الكويت حفاظا على البيئة البحرية لما لجون الكويت من معاملة بيئية خاصة.



ـ التأكيد على وجود شركة لإدارة مرافق المشروع نسبة إلى ضخامة المشروع.



ـ التأكد من إدراج النفايات في مستندات الطرح.



وقالت تقدمت بسؤال في حال إذا كان المستشار المصمم هو من قام بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية وكانت الإجابة بـ«نعم»، وهذا يفقد قيمة دراسة الجدوى وأرى أن فيها تضاربا للمصالح



conflict of interest وعليه امتنعت عن المشروع.



ضبط عمال يقومون برمي أنقاض في «الصديق»



نفذت الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة حولي جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات باشتراطات أعمال السلامة المعمول بها في البلدية ووضع حاوية المخلفات الإنشائية ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة، والتي تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة والحد من الظواهر السلبية وكل ما يشوه المنظر الحضاري للبلاد.



وفي هذا السياق أوضحت بلدية حولي أن المفتشين يقومون بجولاتهم الميدانية للتأكد من اشتراطات البلدية بالقسائم السكنية قيد الترميم والتشييد، وقد أسفرت ه عن ضبط عمال يقومون بالتعدي على أملاك الدولة برمي انقاض البناء في منطقة الصديق وتم تحرير مخالفة بحقهم.



ودعت أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات أعمال السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة.