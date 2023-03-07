المطيري: الشركة ركزت على التخطيط والابتكار لتحقيق جميع أهدافها الموضوعة خلال العام

المسعود: نركز على تطوير استثماراتنا واستقطاب محافظ استثمارية محلية وإقليمية وعالمية



أعلنت شركة العيد للأغذية عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 2.51 مليون دينار، بنمو سنوي 14.08%، وذلك بالمقارنة بصافي الأرباح المحققة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت 2.2 مليون دينار، فيما حققت الشركة ارتفاعا ملحوظا في حقوق المساهمين بنسبة 6.41%.



وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5% من رأس المال المدفوع (5 فلوس للسهم من رأس المال المدفوع)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (10 أسهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 14.08% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، لتبلغ 14.83 فلسا، مقارنة بـ 13 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 23.34% بنهاية 2022، مقارنة بنفس الفترة في 2021.



الأداء المالي



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري: «ركزت الشركة على التخطيط والابتكار الذي اقترن بتحقيق كل الأهداف التي تم وضعها على مدار العام والتي كان من أهمها على الإطلاق الارتقاء بالعمليات التشغيلية للشركة وتحديدا التوسع في قطاع هوريكا لتوفير الخدمات الغذائية للمطاعم والفنادق، حيث حققت العيد نتائج لافتة لتكون بعد عامين ضمن الشركات الثلاث الأقوى والأهم في القطاع على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز مكانة الشركة في السوقين المحلي والإقليمي عبر تدشين استراتيجية Goals_25 والتي تحققت جزئيا بدخول سوق دبي والسوق السعودي».



وأشار المطيري إلى أن عام 2022 تميز بارتفاع مؤشرات الأداء المالي للشركة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث ارتفع صافي الايرادات التشغيلية للشركة بنسبة 23.34% وبلغت قيمتها 28.19 مليون دينار، مقارنة بقيمة 22.86 مليون دينار، وهو ما أتى نتيجة جهود الشركة وخططها للتطوير وتنويع مصادر الدخل بغية الوصول الى توازن في العوائد المالية المحققة لقطاعات عمل لديها.



ولفت الى تركيز العيد للأغذية على تطوير قطاع التوزيع بإضافة قنوات جديدة، ما انعكس ايجابيا على ارتفاع العوائد المالية للقطاع بنسبة 33.4%، فيما انخفضت حصة القطاع بإجمالي الدخل للشركة بنسبة 87% في عام 2022 مقارنة بنسبة 95% عن نفس الفترة من عام 2021، حيث طويت صفحة عام 2022 بالانتهاء الكامل من الهيكلة التأسيسية لخطط التوسع من دون إضافة أي أعباء مالية مستقبلية على الشركة.



توزيع الأرباح وأداء السهم



وقال المطيري أنه تأكيدا على التزام العيد للأغذية بتحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير بمطلع شهر مارس الجاري لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 5% من رأس المال المدفوع (5 فلوس للسهم من رأس المال المدفوع) وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (10 سهم لكل 100 سهم)، كما اعتمدت العيد استراتيجية مستقبلية لتعزيز أداء ومكانة سهمها محليا تمهيدا لانطلاقه اقليميا.



تحديات عام 2022



وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها شركة العيد للأغذية في 2022 قال المطيري: «شهد عام 2022 العديد من الاحداث الإقليمية والعالمية التي فرضت تحديات كبيرة على الشركات العاملة في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما القطاع الغذائي، من أهمها على الاطلاق ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الذي يشكل خطر رئيسي على الانفاق الاستهلاكي العام لانه يؤدي الى تأثير سلبي على القوة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، علاوة على الاضطراب والخلل في سلاسل التوريد للأغذية وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في تكاليف الشحن».



وأشار الى أن التغلب على التحديات تبلور في التركيز على التخطيط المسبق وابتكار العروض، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل للشركة عموما وفي القطاعات الحيوية على وجه الخصوص، بالإضافة الى تعزيز العلاقات مع الموردين العالميين والاقليميين لتمكين السوق من احتياجاته.



وأكد المطيري على الدور القوي لادارة حماية المستهلك في الكويت والتزامها بضبط الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها، مما ساهم في المحافظة على توازن القوى الشرائية واستقرارها وعدم انخفاضها بشكل كبير.



قفزات لافتة



من جانبه، قال مدير علاقات المستثمرين في شركة العيد للأغذية متعب المسعود، أن سهم العيد للأغذية سجل قفزات لافتة في بورصة الكويت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة بالتزامن مع تعزيز الشفافية والدقة في التواصل مع المساهمين والمستثمرين من خلال تطوير القسم الخاص بعلاقات المستثمرين على الموقع الرسمي للشركة وتزويده بخاصية رقمية تمكنهم من الحصول على معلومات محدثة بانتظام عن السجلات المالية، سعر السهم وتقارير الأداء المالي للشركة مع إمكانية مراجعتها بسهولة.



ومع بداية عام 2022 تتوجت مسيرة سهم العيد للأغذية بترقيته في مؤشر السوق الرئيسي 50 في بورصة الكويت والمحافظة على مستوى جيد في التداول ومركز مستقر في السوق.



أداء سهم «العيد»



مدير علاقات المستثمرين في شركة العيد للأغذية متعب المسعود أكد على ان رحلة النهوض بسهم العيد التي اقترنت بالتركيز على رفع مؤشرات الأداء المالي للشركة، كانت ركيزة أساسية لكسب ثقة المستثمرين وتحقيق أرباح مستدامة للمساهمين والشركاء.



وأضاف المسعود اختتم سهم العيد للأغذية عام 2022 بترتيبه في المرتبة 30 بمؤشر السوق الرئيسي 50 لبورصة الكويت، فيما بلغ متوسط قيمة التداول اليومي للسهم 153 الف و998 دينارا، ولفت الى أن نجاح سهم العيد للأغذية في الوصول الى تلك المكانة المميزة أتى بفضل مجموعة من العوامل التي عززت رسوخه واستقراره، من أبرزها عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالقطاع الغذائي والتي اقترنت بتركيز العيد على النهوض بعملياتها التشغيلية ووضع مقاييس تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا لتطوير أدائها، والنمو المتسارع والتطور الهائل الذي طرأ على القطاع الغذائي عالميا في السنوات الأخيرة حيث أصبح من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية خصوصا مع تقاطع أعماله بشكل لافت مع قطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع السياحة والفنادق والزراعة والصناعة وغيرها، إضافة الى قدرة القطاع الغذائي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفضل طبيعته الديناميكية والمتطورة.



وشدد المسعود على التزام العيد بتمكين سهمها وتعزيز مكانته كاستثمار آمن ومستدام، مشيرا الى تركيز الشركة في السنوات الأخيرة على توطيد العلاقة مع المساهمين ليكونوا شركاء في رحلة النجاح وجني الأرباح أيضا، ولذلك وضعت العيد للأغذية استراتيجية متكاملة لادارة علاقات المستثمرين بأهداف محدده تبلور أهمها بتطوير الموقع الالكتروني للشركة لبناء علاقات راسخة مع المساهمين والشركاء، فضلا عن التأكيد على التزام الشركة باتباع الشفافية والمسؤولية والدقة في الإفصاح.



إستراتيجية علاقات المستثمرين



وفيما يتعلق باستراتيجية سهم العيد، أوضح المسعود انها تركز في مضمونها العميق على فتح آفاق جديدة لتطوير استثمارات الشركة وخطط التوسع والاستقطاب لمحافظ استثمارية محلية وإقليمية وعالمية عبر تعزيز العلاقات مع المستثمرين والمساهمين الحاليين، وجذب مبادرين ومستثمرين جدد يبحثون عن فرص للاستثمار في الأسواق المالية الخليجية والمحلية، ولتحقيق ذلك تعاونت «العيد» مع شركة أرقام كابيتال لتنظيم المؤتمر الأول للمحللين الماليين لتحليل النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2022، وخلال أيام سنعلن عن موعد المؤتمر الثاني للمحللين الماليين لتحليل النتائج المالية المجمعة لعام 2022 والربع الأخير منه.



شغف الإنجاز وطموح الريادة منذ التأسيس



قالت شركة العيد للأغذية إن رحلتها منذ التأسيس اقترنت بشغف الإنجاز والتقدم وطموح الريادة في القطاع الغذائي عبر اعتماد معايير تنافسية بجودة ومستوى أعمالها، وقد شكل عام 2022 الذي كان عنوانه العريض التخطيط والابتكار، نقطة تحول محورية في تفعيل آليات تطوير وتمكين الأعمال التشغيلية للشركة محليا وإقليميا خصوصا بعد إطلاق استراتيجية التوسع الإقليمي لشركة العيد للأغذية Goals_25 والتي تبلورت من خلالها خارطة طريق واضحة للسنوات المقبلة، وتميز عام 2022 بالعمل على ثلاث ركائز أساسية ومتكاملة وهي:



٭ تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بالشركة بالتزامن مع تنويع سلة المنتجات ودعم بناء شراكات فاعلة مع عدد من العلامات التجارية الشريكة والتابعة المعروفة عالميا، إقليميا ومحليا للتأكيد على مبدأ الشراكة في النجاح والشريك المفضل للأعمال.



٭ الدفع قدما بمشاريع الشركة المؤسسة على المستوى العمودي وفق نموذج عملها المعزز بخطوط مساندة لتنمية اعمالها محليا بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمتطلبات المستهلكين والسوق الرقمي وإنشاء فروع جديدة بالإضافة الى التوسع في التسويق الرقمي والتقليدي لمنتجاتها.



٭ تنمية قائمة الشركات المملوكة والتابعة لشركة العيد، وتوظيفها لدخول قطاعات جديدة لدعم استراتيجيات التوسع على المستويين المحلي والإقليمي.