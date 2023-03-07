

في أجواء مفعمة بعبق الماضي القديم، أطلق البنك التجاري الكويتي حملة «يا زين تراثنا» في نسختها الثانية عشرة في قرية يوم البحار، حيث دأب على تنظيمها حرصا منه على إحياء الموروث الشعبي القديم، وإدراكا من البنك أن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر، التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان. وذلك بحضور مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك الشيخة نوف سالم العلي الصباح، ونائب المدير العام أماني الورع وفريق البنك.



وأعربت نائبة مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع، عن سعادتها بالمردود الإيجابي والنجاح الذي شهده حفل افتتاح حملة «يا زين تراثنا» من خلال جناح البنك في قرية «يوم البحار» والذي استقبل عددا كبيرا من الجمهور ومحبي التراث الشعبي القديم، والأجواء التفاعلية التي أسعدت الحضور مع الأغاني والأهازيج التي قدمتها فرقة الفن الأصيل الشعبية والفنان القدير صلاح حمد خليفة الذي أطرب الحضور من خلال وصلة من الأغاني الشعبية القديمة عادت بالجميع إلى الزمن الماضي القديم.



وتابعت أن الحملة جاءت لتذكير الجيل الجديد بالحياة البسيطة، والمهن والحرف اليدوية التي زاولها الآباء والأجداد في الماضي. وذكرت أن تواجد البنك في قرية «يوم البحار» - التي تم تجديدها بمواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها تماشيا مع التوجه العام للاستدامة الذي تؤكده الدولة، ويحرص عليه البنك التجاري الكويتي - جاء من خلال جناحه المتميز الذي تزينت جدرانه بلوحات عكست التراث الكويتي القديم مع الحرفي نواف العصفور الذي شرح للأطفال الطريقة التي كانت تستخدم قديما في صناعة شبك الصيد.



وأشارت إلى المسابقات التراثية المصاحبة لتلك الحملة، حيث تم تخصيص رمز الاستجابة السريعة «QR Code» لنشر كتيب الكتروني لاطلاع الجمهور على بعض المعلومات التراثية وعلى جوانب الحياة التي عاشها الأجداد والآباء في الماضي، كاشفة عن أنه تم تنظيم مسابقة عن التراث الكويتي لزوار القرية عبر صفحة البنك على «الإنستغرام»، والتي استقطبت في مجملها فئات مختلفة من المتابعين، وحازت إعجابهم، وقد أضفى «التجاري» مزيدا من التنافسية على المسابقة بين الجمهور برصد جائزة مالية للفائز في تلك المسابقة التراثية.



واختتمت الورع حديثها مبينة أن فعاليات حملة «يا زين تراثنا» ستستمر خلال شهر مارس 2023، وأن هناك العديد من الفعاليات والمسابقات المختلفة للحملة سوف يتم الإعلان عنها في القريب.