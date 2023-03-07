

ينظم بنك بوبيان هاكاثون لشريحة عملائه الشباب من حساب PRIME وطلبة الجامعة بهدف دعم الابتكار والإبداع الرقمي، وذلك بالتعاون مع منصة بلغ آند بلاي العالمية في إطار استراتيجية البنك الرقمية لتقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة تنعكس إيجابيا على مستوى منتجات وخدمات البنك الرقمية وخدمة العملاء.



ويعتبر الهاكاثون والمقررة إقامته خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس المقبل بكلية العلوم الإدارية - جامعة الشدادية فرصة لاستقطاب مشاركة أفضل الافكار الإبداعية التي تساهم في تعزيز التطور المستمر لمنتجات وخدمات بنك بوبيان، لاسيما في ظل التنافس الذي تشهده بيئة العمل حاليا.



وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم تعليقا على تنظيم الهاكاثون انه يأتي في المقام الأول انطلاقا من توجه البنك القائم على الابتكار والإيمان بضرورة الاحتفاظ بريادته في المجال الرقمي.



وحول فكرة الهاكاثون، أوضح المجحم انه عبارة عن فعالية يجتمع فيها المشاركون من عملائنا من حساب PRIME للشباب وطلبة جامعة الكويت لمدة 3 أيام يتم خلالها طرح مشكلة وتطوير فكرة محددة أو ابتكار شيء جديد ومميز في إطار زمني محدد للحصول على نتيجة نهائية لأفضل الحلول المطروحة التي من شأنها إضافة قيمة مميزة.



وأوضح أن التعاون مع «بلغ آند بلاي» يضيف ويعزز من أهمية الهاكاثون باعتبارها منصة تساعد على إطلاق دعم الابتكار داخل الشركات والمؤسسات، الأمر الذي يساعد على ضبط رؤية البنك، وضمان تقديم أفضل مستوى من خدماتنا لخدمة العملاء على المستوى التشغيلي.



وتعليقا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بلغ آند بلاي سعيد عميدي: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع بنك بوبيان في هاكاثون يستهدف عملاء بوبيان من الشباب والطلاب الكويتيين وكونها تعد فرصة رائعة لجلب أفضل العقول معا لابتكار حلول مبتكرة تزودهم بالمهارات اللازمة لتنمية ريادة الأعمال في المنطقة».



من ناحية أخرى، توجه الأستاذ عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف في جامعة الكويت د.عادل الوقيان بالشكر إلى بنك بوبيان على استمرار الثقة واعتبار كلية العلوم الإدارية شريك استراتيجي في هذا الهاكاثون.