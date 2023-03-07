

فازت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بجائزة افضل بنك استثمار في الكويت لعام 2022، من مجموعة جلوبل فايننس العالمية، تقديرا لأهمية دور الشركة كوجهة استثمارية مفضلة للعملاء من الشركات والأفراد، فضلا عن تنوع خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية وتميزها، بالإضافة إلى جهود الشركة الملموسة في ترتيب العديد من الصفقات الكبرى على مستوى الكويت والمنطقة خاصة في مجال الصكوك.

وقال الرئيس التنفيذي في «بيتك كابيتال» عبدالعزيز ناصر المرزوق إن فوز «بيتك كابيتال» بهذه الجائزة يؤكد ريادة مجموعة «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي والتميز في الأداء، وتأتي تتويجا لجهود الشركة في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الاسلامية في مختلف مجالات عملها التي تتنوع وتشمل أنشطة وخدمات متعددة تستهدف توفير سبل التمويل للشركات والحكومات عبر المنتجات المالية الاسلامية، كما توفر خدمات الاستثمار للعملاء الأفراد بشكل يحقق أفضل العوائد، مشيرا الى أن الجوائز تمثل حافزا لمزيد من الإنجاز والنجاح بشكل يتناسب مع الاهتمام الذي تحظى به الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم.



وشدد على الأهمية الكبيرة التي توليها «بيتك كابيتال» لتطبيق معايير الجودة وحسن إدارة الإمكانات، والاستفادة القصوى من القدرات البشرية لتحقيق الأداء المتكامل، حيث نجحت الشركة في ترتيب كبرى صفقات الصكوك، للشركات والحكومات، ومنها صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء والتي تعد من المجالات المهمة في مستقبل الصكوك كمنتج مالي يحظى بإقبال كبير في الأسواق العالمية والإقليمية، مضيفا أن الشركة أثبتت جدارة في قيادة صفقات لعدد من الشركات والحكومات حول العالم، وطرح صناديق وغيرها، ما يؤكد الأداء المتوازن والاهتمام بالاستفادة من مزايا كل الأسواق والمنتجات بشكل يعزز القدرة، ويحد من المخاطر، ويحقق أفضل المؤشرات المالية، مع أداء مهني وعمل منهجي يوفر قوة في المنافسة، منوها بالإنجازات والإسهامات التي تحققها الشركة في تلبية احتياجات العملاء الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بكفاءة عالية، وما تقدمه من قيمة مضافة للسوق عبر طرح أدوات استثمارية بعوائد جيدة وذات هيكلة مناسبة لاحتياجات السوق وتطلعات العملاء.



وقال المرزوق إن شركة «بيتك كابيتال» توفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء الأفراد والشركات، تشمل طرح الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ والخصخصة وخدمات ومنتجات سوق رأس المال وإدارة الأصول، والاستشارات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والاستثمارات العقارية وصناديق الاستثمار، وخدمات التداول والوساطة وإدارة الشركات الناشئة.



واختارت مجموعة «جلوبل فايننس» «بيتك كابيتال» لهذه الجائزة بناء على توصيات خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتم التقييم وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات المالية عن أفضل الصفقات الإسلامية خلال عام 2022.