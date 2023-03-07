

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين غادة خلف في منصب نائب رئيس أول للمجموعة - قطاع الاستثمار، وبخبرة تبلغ أكثر من 20 عاما من العمل في القطاعين المالي والاستثماري، فإن خلف ستلعب دورا مهما في مراقبة أداء محفظة شركة المشاريع والبحث عن استثمارات جديدة.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «يسعدنا انضمام غادة إلى فريق الاستثمار في شركة المشاريع، ستشكل خبرتها وسجلها الحافل في إدارة الأصول الخاصة والمؤسسية إضافة قيمة للإدارة التنفيذية في الشركة».



من جانبها، قالت غادة خلف: «يسعدني الانضمام إلى شركة مشاريع الكويت في هذا الوقت المهم من تاريخ الشركة، وإنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة التنفيذية لتحقيق رؤية مجلس إدارة الشركة».



وقبل انضمامها إلى شركة المشاريع تولت خلف منصب رئيس المديرين الماليين في شركة الكوت للمشاريع الصناعية، وتولت قبل ذلك منصب المدير التنفيذي لمكتب شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في الكويت.



وقد بدأت خلف حياتها المهنية مهندسة كيميائية، ولديها خبرة في العمل في قطاع التعليم، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من امبريال كوليدج لندن وماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة تيبر للأعمال، جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة.