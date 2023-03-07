

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الثاني لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر فبراير.

وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح محمود محمد أمين عوض الجائزة الكبرى بقيمة 10000 دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: غازي ابراهيم عبدالمجيد الشوبري، جلال غلام كوثري، مشاري بدر ياسين الفودري، محمد طه عبدالحميد شافعي، سارة أحمد خالد سليمان، جابر فلاح غلوم علم دار محمد، فاطمة فوزي حافظ السايس، افتخار السيد يعقوب السيد يوسف الرفاعي، أحمد رحيل الابراهيم، صالح يوسف فيصل صبري.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار: يسرنا تهنئة عملائنا المميزين، ممن كان الربح من نصيبهم في السحب الثاني لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء حساب الدروازة في KIB حظا أوفر في السحوبات الشهرية المقبلة.

ونحن نواصل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أعلى مستويات الرضا بين عملائنا وكسب ثقتهم، وذلك من خلال إطلاق منتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، بمزايا فريدة من نوعها تمنحهم قيمة مضافة وتناسب أسلوب حياتهم العصري، كما نعمل بشكل مستمر على دراسة متطلبات السوق، وتقديم الحلول المصرفية التي تناسب كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.