لقي 11 شخصا حتفهم وفقد 50 آخرون الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، على ما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



واوضح المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري لقناة تلفزيونية محلية أن الكارثة وقعت في جزر رياو، مشيرا الى انه «تم وضع 11 جثة في أكياس» ويقدر ان هناك 50 مفقودا.



أظهرت صور نشرتها الوكالة ان الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا.



وقال المتحدث باسم وكالة ادارة الكوارث في جزر رياو ان شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات.



وأوضح ان «الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حاليا».



وقال عبد المهاري ان الوصول الى هذه الجزيرة النائية سيكون صعبا بالنسبة لرجال الانقاذ.



وتابع «عادة تستغرق الرحلة خمس ساعات بالقارب السريع. غدا ستستخدم الادارة الوطنية لادارة الكوارث مروحية لتسريع العمليات اللوجستية».