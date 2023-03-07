شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أداء القسم لعدد من الوزراء الجدد في الحكومة الإماراتية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر» بحسب وكالة الانباء الإماراتية «وام»: شهدت وأخي محمد بن راشد.. أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم.. مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «بحضور أخي رئيس الدولة، شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث الحكومي مستمرة في دولتنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حرص قيادة دولة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات.

وقال: «إن التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي هو طريقنا إلى التفوق، مؤكدا أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة».

وقد أدى اليمين خلال مراسم أقيمت امس في قصر الوطن في أبوظبي كل من: شما بنت سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، والشيخ سالم بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة وأمين عام لمجلس الوزراء، وجبر محمد غانم السويدي وزير دولة.