"الديوان": الاحتياجات الوظيفية تحسم إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل و فتح باب التسجيل للتوظيف الحكومي

مريم بندق



كشفت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أنه مبدئيا لن يكون هناك تغيير على وزراء السيادة أو الوزيرتين، وبعض وزراء آخرين، لم تذكرهم بالتفصيل، مشيرة إلى أن هناك وزراء لا يرغبون في الاستمرار لظروف خاصة بهم.



وقالت إن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يبذل جهودا ملحوظة، بهدف إنجاز تشكيل الحكومة الثالثة له بشكل يحقق تطلعات الجميع.

من جانبها، رأت أوساط المراقبين أن التوافق على فريق واحد متجانس مع تطلعات مجلس الأمة خطوة من شأنها دعم الاستقرار السياسي وإعادة استئناف دوران منظومة التعاون مع مجلس الأمة بآلية جديدة تراعي نصوص اللائحة والدستور ومنها نص المادة 50 من الدستور.

هذا، ولفتت مصادر خاصة إلى أنه بتشكيل الحكومة الجديدة يسقط الاستجوابان المدرجان على جلسة مجلس الأمة.

"الديوان": الاحتياجات الوظيفية تحسم إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل و فتح باب التسجيل للتوظيف الحكومي

أكدت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، والتي تحسم إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

هذا، و أعلن ديوان الخدمة المدنية، أن فتح باب التسجيل للتوظيف الحكومي للمرحلة ال 83 للتوظيف سيتم في 2 يونيو المقبل ويمتد حتى 16 منه.