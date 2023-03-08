

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، صباح أمس وزير المالية للجمهورية القيرغيزية باخاتيف ألماز والوفد المرافق له، حيث حضر اللقاء السيدة وفاء القطامي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومدير عام الغرفة رباح الرباح.



وتأتي هذه الزيارة على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الكويتية- القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، حيث رحب الصقر بوزير المالية للجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له، ثم تطرق إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تطوير وتنمية عجلة التبادل التجاري.



وأشار الصقر إلى أهمية تعريف قطاع الأعمال الكويتي ببيئة الأعمال في الجمهورية القيرغيزية وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها من خلال إقامة الفعاليات الاقتصادية المختلفة مثل المؤتمرات والمعارض التجارية، مؤكدا على استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.



من جانبه، أعرب وزير المالية للجمهورية القيرغيزية باخاتيف ألماز عن امتنانه للغرفة على حسن الاستقبال، مشيرا الى اهتمامه بالالتقاء بالقطاع الخاص الكويتي والاستماع إلى مرئياته حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.



كما أكد على أن حكومة بلاده تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال واستغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها قيرغيزيا خاصة في المجال الزراعي والمواشي، حيث تمتلك مساحات زراعية كبيرة غير مستغلة اضافة إلى موارد طبيعية أخرى كالمعادن النفيسة وغير النفيسة وقطاعات السياحة والمواد الغذائية.



وأعرب ألماز عن أمله في أن تقيم الشركات الكويتية مشاريع استثمارية في بلاده في هذه القطاعات الحيوية المهمة مثل الأمن الغذائي وغيرها، لما لها من الأثر المباشر في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.