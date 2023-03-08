الربيعان: يصل «الديوان» يومياً 5000 معاملة عبر التراسل الإلكتروني

الدعيج: استقبال المراجعين مع رئيس الديوان والقياديين كل ثلاثاء



أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أن لكل موظف حكومي الحق بالعمل في القطاع الخاص بعد موافقة الوزير، لكن إذا جمع الموظف الحكومي بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص فلا يحصل على دعم العمالة.



وأعلن د.الربيعان عن ترشيح 2243 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.



وأوضح د.الربيعان أن الديوان مستمر بتلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين. ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الديوان وجميع الجهات الحكومية ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية في التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، مشيرا إلى أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة، داعيا المرشحين إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون ضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.



وعن الدوام المرن أوضح د.الربيعان أنه تم رفع 3 مقترحات بشأن الدوام المرن لمجلس الخدمة المدنية، الأول على ثلاث فترات دوام، من 7.30، و8، و8.30، والمقترح الثاني أن يداوم الموظف 7 ساعات ويختار التوقيت، والثالث أن يترك الأمر للجهة بإيجاد الساعات المرنة، وفق طبيعة عملها.



وأشار د.الربيعان خلال اللقاء إلى أنه يصل لديوان الخدمة المدنية 5000 معاملة يوميا عبر التراسل الإلكتروني.



وحول ما حصل في دوام موظفي وزارة الأوقاف قالت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج: إنه مجرد تذكير وتعميم بقرارات منذ السبعينات وهي الالتزام بدوام 7 ساعات لا الوزارة ولا الديوان يستطيعون تعديل عدد ساعات الدوام.



كما أكدت الدعيج أن أغلب التخصصات يكون تعيينها فوريا، ماعدا الهندسة الصناعية والكيميائية والبترول وتخصص التاريخ، كما أن الديوان يتواصل وينسق بشكل مستمر مع الجهات لإيجاد فرص ترشيح لتلك التخصصات، وهناك 270 موظفا سيتخرجون قريبا بتخصص التمريض من خلال البرنامج الوطني.



وبينت الدعيج أن ذوي الهمم يمكنهم التسجيل بأي وقت واختيار أي جهة يرغبون بالعمل لديها، موضحة أنه يتم استقبال المراجعين مع رئيس الديوان والقياديين فيه كل يوم ثلاثاء.



جاء ذلك خلال استضافة برنامج «ليالي الكويت» لرئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ووكيلة الديوان عبير الدعيج.



كما تم استعراض إحصائية بعدد المسجلين والمرشحين في نظام التوظيف المركزي خلال 5 سنوات من 2017 حتى 2021.