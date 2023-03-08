أسامة ابو السعود



نفى مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف د. أحمد العتيبي ما يتم تداوله بشأن عودة الدوام المسائي في إدارات القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في المحافظات الست إلى النظام السابق. وأكد العتيبي في تصريح لـ«الأنباء»، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل عار عن الصحة، وغير صحيح، ويبقى الدوام المسائي كما هو من الساعة 2 إلى الساعة 9 مساء. في هذا السياق استنكر رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم قرار تعديل أوقات العمل بوزارة الأوقاف. وقال المتلقم، في بيان امس، ان هذا القرار غير مدروس وغير منصف وغير عادل للطبقة العاملة، مشددا على ان الاتحاد بكل النقابات التابعة له ترفض إلحاق الضرر بالطبقة العاملة. وأوضح ان هذا القرار يؤثر بالسلب على الموظف ويؤثر في أداء عمله وانتاجيته، داعيا الى إعادة النظر فيه ودراسته قبل تطبيقه. واضاف ان القرار يخالف للمادة 15 في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية الذي نص على ان تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. وأكد الاتحاد دعم ومساندة نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رفضها الشديد لأنصاف الحلول التي لا تعود على الصالح العام بالمنفعة، داعيا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الى اعادة النظر في هذا القرار.