عاطف رمضان



بحث وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي الشراكة مع الجانب الكوري الجنوبي في تعزيز وتطوير أعمال البنية التحتية والاستفادة من تجاربها في عمليات التعمير والتشييد للمدن الإسكانية.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير العجمي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية أوه ميونغ سو.



وتباحث الطرفان خلال لقائهما بحضور قياديي المؤسسة، بعضا من البنود التي من شأنها المساهمة في تطوير الأعمال التنفيذية للمشاريع التي تقوم عليها الدولة ضمن خطتها التنموية، إضافة إلى عدة محاور خاصة بتوقيع اتفاقيات شراكة في عدة جوانب.



وأكد الطرفان أهمية تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية وتطوير الأراضي والتباحث بشأن اتفاقيات مستقبلية تعكف المؤسسة على توقيعها مع الجانب الكوري الجنوبي.