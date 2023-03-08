بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة ومدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري عن بدء الفريق الخاص بنشر التوعية في المدارس حول ظاهرة العنف بين الطلبة والوقاية من المخدرات عمله الأسبوع الجاري.



وبيّن في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الفريق يضم بالإضافة لوزارة الشؤون، ممثلة بإدارة الأحداث، ممثلين من وزارتي الداخلية والتربية، وأوضح انه جرى التنسيق بين إدارة الأحداث وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية وتم وضع برنامج يشمل الزيارات للمدارس الثانوية خلال الفصل الجاري. وأشار الكندري إلى أن الفريق سيقوم بزيارة ثلاث ثانويات أسبوعيا، يقدم خلالها محاضرات وندوات توعوية للطلبة حول مخاطر العنف، وشرح تفصيلي لقانون الأحداث والعقوبات التي يتعرض لها الحدث، بالإضافة إلى شرح مفصل عن مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها. وأكد الكندري حرص وزارة الشؤون ممثلة بإدارة الأحداث على نشر الوعي بين الشباب والفتيات من مختلف المراحل العمرية حول خطورة الانجراف نحو ظاهرة العنف وأساليبها المختلفة على مستقبلهم، بالإضافة إلى خطورة آفة المخدرات على حياة النشء، متمنيا تضافر الجهود من قبل جميع الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لحماية أبنائنا من هذه الظواهر السلبية.