استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير أذربيجان لدى الكويت اميل كريموف، يرافقه القنصل ميرداود سلطانوف، وتناول اللقاء أحاديث ودية حول الموضوعات المشتركة، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وتخلل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» وسفارة أذربيجان بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إيمانا بأهمية الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة. وخلال اللقاء، أكد سفير أذربيجان متانة العلاقات بين الكويت وأذربيجان، مشيرا إلى الروابط الاقتصادية والدينية والثقافية التي تربط البلدين.



وكشف السفير اميل كريموف عن أن عدد الكويتيين الذين زاروا أذربيجان العام الماضي بلغ 22 ألف زائر، مؤكدا أن العدد في ازدياد مستمر مع تعزيز حركة الملاحة الجوية بين البلدين، مما أثر إيجابا على انتعاش حركة السياحة في أذربيجان.



كما أعلن السفير الأذربيجاني أن عام 2023 سيكون عام الزعيم القومي الراحل حيدر علييف، وستقام بهذه المناسبة عدة احتفالات هذا العام.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.