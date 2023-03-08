إعادة تنظيم أجزاء من قسائم قطعة 1 في الجليب



بداح العنزي



أبقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال على مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع، على جدول أعمالها.



وقال رئيس اللجنة د. حسن كمال ان المشروع يهدف الى تحسين جودة الطريق القائم وتطويره مع الاخذ بالاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مشيرا الى ان مدة المشروع هي 14 سنة، بينما تبلغ تكلفة مراحله مليارا و335 مليون دينار.



وأضاف د.كمال أن اللجنة ستدعو كلا من الهيئة العامة للبيئة والداخلية ووزارات الخدمات لارتباطها بالمشروع بالعديد من الدراسات التي لا بد ان تؤخذ في الاعتبار اضافة الى وسائل النقل الجماعي التي من شأنها تطور المشروع، مؤكدا ان المشروع حيوي جدا في قلب العاصمة في ظل الحاجة الضرورية للتوسعة مع التوسع العمراني الحالي، بالاضافة الى الكثافات الجديدة على اطراف الطريق، مما يساهم في حل الأزمة المرورية.



وأكد ضرورة التدقيق على الجدوى وأفضل الطرق لتحسين الطريق.



وذكر أن هيئة الطرق قدمت عرضا مرئيا حول المشروع والذي يبلغ طوله 39 كم، ويشتمل على جسر علوي بطول 36 كم، اضافة الى العديد من التقاطعات والمداخل والمخارج بين طرفي الطريق.



وأضاف ان المشروع ينفذ على ثلاث مراحل ومدة التنفيذ 5 سنوات لكل مرحلة.



وأشار الى ان المرحلة الأولى يبلغ طولها 14 كم تبدأ من منطقة مشرف حتى منطقة جنوب الفنطاس، أما المرحلة الثانية فيبلغ طولها 12 كم تبدأ من جنوب منطقة الفنطاس الى نهاية المشروع مع طريق ميناء الأحمدي.



وأوضح انه تم عرض البدائل والمعايير التي تم بموجبها اختيار البديل الذي تم عرضه.



من جهتها، قدمت عضوة اللجنة الفنية م.علياء الفارسي عدة تساؤلات واستفسارات تمت مناقشتها حول تطوير (طريق 30) الفحيحيل السريع باجتماع اللجنة الفنية الذي عقد صباح امس. ومن أهم ما جاء في الاستفسارات التي طرحت:



٭ ما هدف المشروع؟ وهل هناك خطة شاملة للهيئة بالنسبة للدولة لمشاريع الطرق؟ وهل يتم التنسيق بينها؟



٭ مساحة حرم الطريق الجديد المطلوب تخصيصها من المجلس البلدي كبيرة جدا مقارنة بالطريق الحالي (30)، وهذا ليس بالأمر الجيد «دولة صغيرة وشبكة الطرق فيها كبيرة» وعدم اعتبار أنظمة النقل الجماعي في تصاميمنا والتي ينتج عنها بنية تحتية غير مستدامة ومفرطة التكاليف.



٭ بالنسبة للنقل العام هل من الممكن توضيح نظام النقل العام على التصميم الجديد؟ وكم النسبة التي تم اقتراحها في استخدام النقل العام عند التصميم؟ وهل تم تخصيص مسار للمترو بجانب الطريق؟ وفي حال تمت الموافقة على المترو كيف سيؤثر ذلك على التصميم المقترح؟



٭ هل من الممكن شرح كيفية اختيار عدد جسور المشاة وعددها؟



٭ ما تصميم جسور المشاة (مكيف و إضاءة وغيرهما)، وهل يعتمد التصميم على الطاقة المتجددة؟ مثلا الطاقة الشمسية.



٭ يرجى تقديم محاكاة simulation للمشروع: التصميم الجديد المقترح مع الـ metro، والـ ( BRT) Bus Rapped Transit.



٭ وأخيرا وليس آخرا، تقديم LOS مستوى الخدمة على جميع تقاطعات المشروع قبل وبعد التصميم الجديد.



من جهة أخرى، وافقت اللجنة الفنية خلال اجتماعها على مشروع اعادة تنظيم اجزاء قسائم بالقطعة 1 بمنطقة جليب الشيوخ.



حملة شاملة لتنظيف الشريط الساحلي بالتعاون مع الجاليات تنطلق 10 الجاري



في مبادرة تجسد المشاركة المجتمعية لدعم جهود بلدية الكويت في رفع مستوى النظافة بالتعاون مع اتحاد عمال الكويت وكذلك الجاليات المقيمة على ارض الكويت، عقد اجتماع تنسيقي في مقر اتحاد العمال بالتعاون مع السفارة الفلبينية وإدارة العلاقات العامة في البلدية ومكتب العمالة المهاجرة ولجنة المرأة العاملة والروابط العمالية الفلبينية وعدد من ممثلي نقابات الجهات الحكومية ومديري إدارتي النظافة وإشغالات الطرق في محافظتي العاصمة وحولي، لدعم جهود حملة «ديرتنا تستاهل».



وتم الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات من قبل إدارات النظافة في بلدية الكويت بشأن القيام بتوزيع أكياس ومكانس يدوية على المشاركين وتوفير عدد من الآليات والمعدات اللازمة للفرق المشاركة بتنظيف الشريط الساحلي، إلى جانب تحديد أماكن أعمال التنظيف ابتداء من دوار البدع إلى شاطئ الوطية والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 10 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 10 صباحا.