محمد الجلاهمة



قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ترافقه وكيلة وزارة الأشغال م.مي المسعد، وبحضور نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد الفهد بزيارة تفقدية إلى مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2)، صباح امس.



وجاءت الزيارة التفقدية في إطار خطة قوة الإطفاء العام الدورية لمتابعة المشاريع الكبرى والتأكد من التزام المقاولين باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والمخططات المعتمدة وعدم وجود أي مخالفات وقائية أو تخزين داخل منشآت المشروع قد تؤدي إلى الإضرار بسير العمل وتذليل أي عقبات تعترض المشروع في سبيل سرعة إنجازه لما يمثله هذا المشروع من أهمية تنموية للبلاد.



حضر الزيارة عدد من قياديي قوة الإطفاء العام وقياديي وزارة الأشغال.