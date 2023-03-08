تشارك جمعية المهندسين الكويتية في فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين والذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية (الدوحة) أمس، ويستمر حتى 9 الجاري (7 إلى 9 مارس 2023)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.



نائب رئيس الجمعية ورئيس وفد «المهندسين» إلى الدوحة م.محمد فهيد السبيعي، أوضح أن وفدا يضم نحو 30 مهندسا ومهندسة سيشارك في الملتقى والمؤتمر المصاحب له والمعرض المقام بالمناسبة، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون تحت شعار «هندسة البيئة والاستدامة» وأن عددا من المهندسين سيقدمون أوراق عمل لهذا المؤتمر.



وقال نائب رئيس «المهندسين»: إن الملتقى والمؤتمر المصاحب يتيح للمهندسين والمهندسات الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنيين العاملين في المجال الهندسي على المستويين الإقليمي والدولي وطرح ومناقشة قضايا هندسية تعنى بالقطاع البيئي ومجالات الاستدامة، مؤكدا أن الجمعية تحرص على المشاركة في الملتقيات الهندسية الخليجية وتعريفهم بالمستجدات الهندسية على كافة المستويات لتعزيز الخبرات المهنية الكويتية في إطار المنظومة الخليجية.



وزاد السبيعي: إن هذا الملتقى والمؤتمر المصاحب سيتيحان للمهندسين والمهندسات التعرف على استخدام أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة والتصاميم لتنفيذ مشاريع هندسية صديقة للبيئة وتحافظ على الاستدامة، مضيفا أنه سيتم أيضا تسليط الضوء على كل التحديات التي تواجه هذا القطاع الهندسي المهم.