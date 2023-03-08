عبدالكريم عبدالله



أعلن مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي عن تخصيص مليون دولار لمركز الكويت الطبي للأطراف الصناعية أحد المشاريع الطبية التي أطلقها بيت الزكاة.



وقال في كلمته خلال الملتقى التعريفي بالمركز والذي نظمته جمعية الأطباء الدوليين بالشراكة مع بيت الزكاة وهيئة الإغاثة التركية انه تم إطلاق حملة إنسانية عام 2016 حملت شعار «أطراف من أجل أطفال» بهدف تأسيس «مركز الكويت الطبي للأطراف الصناعية».



ولفت العازمي الى انها كنت بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمحسنين ثم الشراكة التنفيذية مع هيئة الإغاثة الإنسانية وجمعية الأطباء الدولية، مشيرا الى انه تم علاج الآلاف من فاقدي الأطراف. وأشار الى ان العالم تابع الآثار الإنسانية الكبيرة التي خلفها الزلزال والمشاهد المؤلمة التي أبكت العالم، مؤكدا استمرار بيت الزكاة في أداء رسالته وبذل قصارى جهده لمساعدة المتضررين.



بدورها، أعربت سفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت طوبى نور سونمز عن امتنانها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الكويتية التي عملت بلا كلل في المنطقة منذ اليوم الأول في محاولة للتخفيف من آثار كارثة الزلزال بمساهمات سخية من المواطنين الكويتيين والمقيمين وقاموا بتزويد تركيا بما يلزم من الضروريات فيما بعد الكارثة.



ولفتت الى أن هذا العامل الإنساني هو أحد أقوى العوامل التي تربط بين تركيا والكويت التي كانت لاعبا رئيسيا في الديبلوماسية الإنسانية على المسرح العالمي، مؤكدة أن الجمعيات الخيرية الكويتية كانت في الطليعة للمساعدة في المناطق المنكوبة إلى جانب المنظمات غير الحكومية التركية.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق في كلمته ان مركز الكويت الطبي للأطراف الصناعية واحد من المشاريع الطبية المستدامة بالغة القيمة والأهمية والأثر في ظل النزاعات والكوارث الدامية التي تشهدها المنطقة.