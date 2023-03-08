

ستكون الأضواء مسلطة على الروسي دانييل مدفيديف والإسباني كارلوس ألكاراس في دورة انديان ويلز الأميركية للتنس، لاسيما في غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الممنوع من المشاركة والإسباني رافايل نادال المصاب، في حين ستحاول الپولندية ايغا شفيونتيك تحقيق انجاز نادر من خلال الاحتفاظ بلقبها.



حتى اللحظة الأخيرة، كان المنظمون يأملون في الحصول على استثناء من السلطات الأميركية يسمح لديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بالمشاركة لكن من دون طائل، لأن الاشخاص غير المطعمين ضد فيروس «كوفيد-19» لا يمكنهم الدخول الى الأراضي الأميركية وذلك حتى شهر ابريل المقبل.



واضطر الصربي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى في الغراند سلام بالتساوي مع نادال (22 لكل منهما)، بالتالي إلى إعلان عدم مشاركته في البطولة التي تنطلق منافسات الدور الأول لها اليوم.