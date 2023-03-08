

احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير هانس كريستيان رودولف فرايهير فون ريبنيتس سفيرا لجمهورية ألمانيا الاتحادية والسفير د.آردش سويكا سفيرا لجمهورية الهند والسفير كانديبان بالاسوبرا مانيام سفيرا لجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية والسفير كارلوس فيلاسكو منديولا سفيرا لجمهورية بيرو والسفير منان سمان سفيرا لمملكة كمبوديا وذلك سفراء لبلادهم لدى الكويت.



حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.



من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى بيتر بافيل الرئيس المنتخب لجمهورية التشيك الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فو فان ثيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.