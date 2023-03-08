التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة بمناسبة زيارته إلى الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض ما يربط الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة من وشائج عميقة وراسخة وعلاقة تاريخية متينة ومتميزة على كل المستويات.



كما تم استذكار الدور الحيوي والفعال الذي قام به السنيورة خلال توليه منصب رئاسة الوزراء في الجمهورية اللبنانية والتي كان لها بصمات ومواقف واضحة في دعم وترسيخ العلاقات بين الكويت ولبنان وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تنطلق من الإيمان الراسخ بالمصير الواحد والتطلع الواعد لتحقيق أمن واستقرار البلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين.