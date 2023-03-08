ندى أبونصر



احتفلت مجموعة المرأة الدولية باليوم العالمي للمرأة في قاعة البركة في فندق كراون بلازا بالفروانية بحضور السفيرات المعتمدات لدى الكويت، سفيرة إندونيسيا لينا ماريانا، وسفيرة كندا علياء مواني وسفيرة تركيا طوبی نور سونمز، وسفيرة أستراليا ميليسا كيلي. بدأ الحفل بتقديم الورود للعضوات والضيفات من قبل سفير دولة فلسطين رامي طهبوب، وسفير المكسيك ميغيل إيسيدرو، وسفير جمهورية إيطاليا كارلو بالدوتشي، وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت.



ورحبت رئيسة المجموعة غادة شوقي، حرم سفير جمهورية مصر العربية بالعضوات والضيوف، من خلال كلمة ألقتها، أوضحت فيها أن يوم المرأة هو تقليد سنوي رائع، ورمز للتقدير والاحترام والمحبة تجاه المرأة.



وقدمت شوقي لمحة عامة عن تاريخ وأهمية يوم المرأة العالمي، كما سلطت الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، حيث برعت المرأة العربية في جميع المجالات، معطية مثالا من الشرق الأوسط لـ 8 كويتيات تمت إضافتهن مؤخرا من بين أقوى 100 سيدة أعمال في قائمة «فوربس» الشرق الأوسط، ومثالا من شمال أفريقيا لبطلة التنس التونسية أنس جابر، ثم هنأت شوقي العضوات بهذه المناسبة الخاصة، مؤكدة أن التركيز على المساواة بين الجنسين يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من كل مجتمع.



وتضمن الحفل حلقة حوارية بعنوان «تمكين المرأة» حاور فيها بعض النساء المتميزات من الكويتيات وغير الكويتيات وهن: نائبة البرلمان عالية الخالد، والمؤسس المشارك لـ Abolish 153 سندس حمزة، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان، والفنانة الكويتية الرائدة ثريا البقصمي، والقائمة بأعمال سفارة جمهورية غيانا التعاونية نيرة دوخي، واختصاصية الأمراض الجلدية الشهيرة في الكويت سحر غنام. وأدارت الحلقة الحوارية شايتالي بي روي من جريدة آراب تايمز وراديو الكويت. وركزت حلقة النقاش على الخبرات ووجهات النظر والرؤى لست قيادات استثنائيات أثناء حديثهن عن العوائق في حياتهن المهنية. وتضمن احتفال المجموعة باليوم العالمي للمرأة أيضا عرض أزياء رائعا تم تنسيقه بعناية من قبل الإيطالية الشهيرة من أصل مغربي مصممة الأزياء حياة كريمي. أذهل الحضور عرض المجموعة الجميلة من القفطان المغربي التقليدي.