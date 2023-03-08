عقدت اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع والعشرين، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، بمقر الأمانة العامة بالرياض. وترأس الاجتماع د.صالح بن ناصر بن محمد القاسمي، مستشار لشؤون بيت المال بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية.



وبحثت اللجنة في عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها دول مجلس التعاون والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها للتعاون المشترك فيما بينها في المجال الوقفي، ومن أهم الموضوعات والمقترحات في هذا المجال، مقترح مركز الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقفي، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول المجلس (الندوات التفاعلية)، وإقامة ملتقى يعنى بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والطائفية، ومقترح رؤية إسلامية حول مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، كما تمت مناقشة قرار المجلس الوزاري في دورته الـ (153) الخاص ببند حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.