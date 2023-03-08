القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتيح نموذجا استرشاديا كاملا لامتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري على موقع الوزارة يحاكي امتحان آخر العام، بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، وذلك بحضور د. نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم، واللواء أحمد البدري وكيل اللجنة، ود. راندة مصطفى وكيلة اللجنة، وناجي أمين أمين سر اللجنة، وأعضاء لجنة التعليم.



وأعرب د. رضا حجازي، حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدا دور مجلس الشيوخ المهم والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.



وخلال مشاركته في اللجنة، أجاب الوزير عن بعض الاستفسارات الخاصة بآليات تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة، حيث طمأن الوزير النواب بأنه سيتم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بشكل إلكتروني بعيدا عن العنصر البشري، بالإضافة إلى أنه سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين، لثبات ودقة التصحيح وفي حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع الى مصحح ثالث.



وأوضح أن هذه الآلية تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الأسئلة ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية.



وأشار الوزير إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%؜ والأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.



وأضاف الوزير أنه يتم حاليا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحا أنه سيتم عقد حوار مجتمعي حول هذه المناهج، كما أشار إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار اقتراح تطوير مادة الرياضيات عند تطوير مناهج المرحلة الثانوية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.



وحول المقترح الذي تم تقديمه للبرلمان بخصوص إعادة السنة لطالب الثانوية العامة الناجح في حال رغبته في تحسين مجموعه، أكد الوزير أن المقترح تضمن إعادة السنة كاملة بكل المواد الدراسية للطالب في حال رغبته، على أن يتم اعتماد نتيجة هذه السنة الدراسية فقط سواء حقق الطالب مجموعا مرتفعا أو منخفضا.



كما أكد الوزير أنه لا يوجد إلغاء للتشعيب في الثانوية العامة، موضحا أن التشعيب إلى علمي علوم أو علمي رياضة في الشعبة العلمية مستمر، وحول مقترح من بعض أعضاء اللجنة بتطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا لكل طالب، وعد الوزير بدراسة هذا المقترح ودراسة وضع آليات التنفيذ مع مركز التطوير التكنولوجي.



وأكد الوزير أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نموذج تعلم نشط عبر تقييم أداء الطالب واختبارات الشهور وورش العمل ليكون التقييم مستمرا على مدار العام.



وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي التي أطلقتها الوزارة بداية الفصل الدراسي الثاني، أكد الوزير أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة.



كما تطرق د. رضا حجازي إلى خطة الوزارة فيما يتعلق باكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم، حيث أكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضلا عن تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين، موضحا أن الوزارة طبقت المرحلة الثالثة (25%؜) من يوم الأنشطة في 75%؜ من المدارس على مستوى الجمهورية وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100%؜ من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.