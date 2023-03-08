

انطلاقاً من حرصه على تلبية متطلبات عملاء حساب الراتب، أطلق بنك الخليج هذا العام عرض «معاش وعليه كاش»، والذي يتضمن الكثير من العروض والمزايا التي تبدأ بهدية نقدية تصل لغاية 1200 دينار.



وبالإضافة إلى الهدية النقدية، يتضمن العرض العديد من المزايا والتي تشمل: التسجيل التلقائي في أسرع برنامج مكافآت في الكويت، والحصول على خصومات لدى أبرز وكالات السيارات، وقرض شخصي لغاية 25000 دينار مع فترة سداد 5 سنوات، وقرض إسكاني لغاية 70000 دينار مع فترة سداد لمدة 15 سنة، وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنة، وكذلك صندوق أمانات مجانا لمدة سنة.



وفي خطوة تهدف إلى تمكين المرأة، ستتاح أمامها الفرصة للاختيار بين عدة هدايا وهي مبلغ نقدي يصل لغاية 1200 دينار، أو باقة للعناية بالصحة والجمال أو باقة رعاية ما قبل الولادة من مستشفى هادي.



وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد محمد القطان: ينطبق هذا العرض على الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم حديثا ويتقاضون راتبا 350 دينارا وما فوق وكذلك العاملون في القطاع الحكومي وقطاع النفط.



وبين القطان أن حساب الراتب من بنك الخليج، يعد الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، وذلك في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم.



وأشار إلى أنه بإمكان العملاء فتح الحساب في بنك الخليج أو تحويل معاشاتهم في دقيقة واحدة من خلال تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للبنك.