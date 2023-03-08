

قدم بنك برقان رعايته لملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي نظمته شركة Ooredoo الكويت خلال الشهر الجاري بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية، وذلك في إطار التزامه المستمر باستراتيجية دعم الأعمال، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكجزء من أهدافه وسياسته الأساسية التي تهدف إلى مواكبة والارتقاء بطموحات الشباب الكويتي، وتأهيلهم ليكونوا فاعلين بشكل مؤثر وحقيقي في الاقتصاد الكويتي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



وشارك بنك برقان في الملتقى بجناح خاص، استعرض من خلاله كافة الحلول المصرفية المبتكرة والمخصصة للأعمال، والمصممة لأصحاب الأعمال والقطاع التجاري، على غرار منصة تجارتي التي تشمل مجموعة متكاملة من المزايا المصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك برقان من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر منصة بنك برقان المبتكرة معلومات وتقارير فورية ودقيقة، إضافة إلى خدمة الدعم الفني وتتبع كافة طلبات أصحاب الأعمال للحلول التي تلبي احتياجاتهم، كما يمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة عبر واجهات استخدام مرنة، سهلة وبإعدادات بسيطة وسلسة.



وبهذه المناسبة، قال ساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات المصرفية للأفراد في بنك برقان: ملتزمون بالمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بعالم الأعمال في الكويت، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما إننا نسعى دائما إلى توفير كافة الحلول التي تلبي احتياجات الأعمال وتضمن أكبر استفادة من فرص التطوير والدعم خلال مراحل نمو تلك الأعمال.



وأضاف: إن بنك برقان يرى في ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة متقدمة تنسجم مع أهدافنا الاستراتيجية، ولطالما كان البنك سباقا إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من التمويل وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها الكثير، عبر وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك. والمسؤولة عن تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة والتصنيع والزراعة والمقاولات وقطاع النفط والسياحة والطاقة البديلة والتكنولوجيا.



وفي معرض تعقيبه على هذا الحدث الفريد، قال سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات بشركة Ooredoo الكويت: فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع بنك برقان، بصفته الراعي الأساسي لهذا الحدث المهم الذي تم تنظيمه في المقر الرئيسي للشركة بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية. وسوف نحافظ على استمرار هذه الشراكة طوال العام لإطلاق المزيد من المبادرات المتنوعة التي تغطي احتياجات وتطلعات كافة أفراد المجتمع، وتتيح فرص استفادة أكبر لعملائنا من الشركات.