

أحمد الفضلي



تواصل الفنانة إيمان فيصل تصوير حلقاتها الخاصة بأولى تجاربها في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج «لا تجذب»، الذي تصور حلقاته حاليا ما بين الكويت والعراق، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل عبر قناة atv العدالة.



من جانبها، أعربت إيمان عن بالغ سعادتها بهذه التجربة الممتعة التي وضعتها أمام الجمهور الكويتي والعراقي وجها لوجه ومن خلال أسئلة تركز على الجانب الكوميدي للجمهور، وهو اللون الذي أستمتع بتقديمه للناس بالاضافة الى أن الكوميديا اللون المحبب للجمهور خلال الشهر الفضيل، حيث يبحث أغلب المشاهدين عن البرامج الكوميدية.



وعن أسباب اختيارها لمدن الجمهورية العراقية لتصوير عدد من حلقات البرنامج، أفادت إيمان، من خلال حديثها لـ «الأنباء»، بأن الأوضاع حاليا في العراق رائعة، حيث استمتع الجمهور بزيارة مدن العراق وتحديدا البصرة خلال مباريات كأس الخليج الماضية، الأمر الذي دفعني والقائمين على البرنامج الى اختيار مدينة البصرة لتصوير عدد من حلقات البرنامج، موضحة أن هذه الخطوة ستكون أحد أبرز أسباب نجاح البرنامج عند عرضه في رمضان نظرا للكوميديا الفطرية التي يتمتع بها أهل البصرة.



وفيما يتعلق ببقية أعمالها الرمضانية لهذا العام، ذكرت إيمان أنها ستكون ضمن قائمة الفنانين الغائبين عن الأعمال الرمضانية لهذا العام بعد ظهورها بشكل مستمر في السنوات الأربع الماضية، مبررة أسباب الغياب إلى ظروف خاصة كانت وراء اعتذارها عن أكثر من عمل قدم لها خلال الفترة الماضية.