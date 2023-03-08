

قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، ان مشاركة نادي الكويت في البطولة العربية (كأس الملك سلمان) 2023 جاء التزاما بدعوة بطل الدوري المحلي للمشاركة في البطولة، مضيفا: «هو ممثلنا ونفخر به وبدعمه».



وذكر الشاهين أن «الإيقاف الرياضي الجائر للعبة صعب من مهمة تطوير منظومة كرة القدم الكويتية، لكن الحمد لله نحن اليوم قدمنا استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه»، مبينا: «بدأنا دوري المحترفين، وسجلنا اللاعبين بعقود احترافية طبقا لأنظمة فيفا، كما نسير في الطريق الصحيح لتطوير منظومة الكرة الكويتية».

وعن علاقة اتحاد الكرة بنظيره السعودي، قال الشاهين: «التعاون موجود بيننا منذ تقلدي رئاسة الاتحاد، ونتواصل معهم باستمرار وعلى رأسهم رئيس الاتحاد ياسر المسحل». وأكد أن «التعاون كبير بيننا على الجانب التقني ونجد مساعدة كبيرة من الأشقاء السعوديين في منظومة المعلومات التي نعمل على إنشائها لدينا».



وأضاف: «أنا مشجع لنادي النصر، ومستوى الكرة السعودية مرتفع جدا، وإنجاز الأخضر السعودي في كأس العالم بقطر كان نتاج قوة الدوري بالمملكة».