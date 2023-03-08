

عبدالعزيز جاسم



يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خدمات لاعب الوسط الأردني أحمد سمير لعدم تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك عندما يلتقي التضامن في ختام القسم الثاني من دوري زين الممتاز السبت المقبل، على الرغم من هبوط «العنابي» ضمن الفرق التي ستتصارع على تجنب الهبوط، لكن المواجهة تعتبر مهمة لأن تجميع النقاط الحالي سيكون أحد الأسباب في تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



ويعتبر سمير اللاعب الوحيد الغائب عن التشكيلة في المباريات السابقة، حيث يعتبر غياب فهد العنزي ولافي عماش ومعاذ الظفيري ليس بجديد نظرا لطول فترة غيابهم الماضية على الرغم من مشاركتهم في التدريبات الفردية لكنهم لن يكونوا متاحين إلا بعد نحو أسبوعين تقريبا.



من جهته، قال مدرب الفريق الأردني جمال محمود في تصريح له عقب الخسارة من الكويت 2-7 في الجولة الماضية والذي جاء على حسابه الشخصي في فيسبوك: «خسرت البرازيل بسباعية أمام ألمانيا، ولم يجرح أحد مدرب البرازيل، وكذلك خسرت ألمانيا أمام إسبانيا بستة أهداف، ولم ينتقد أحد مدربها، وخسر برشلونة أمام البايرن، ولم يلم الجهاز الفني.. حتى في الأمس القريب خسر مان يونايتد أمام غريمه ليفربول، ولم نسمع كلمات تسيء للمدرب.. خسر جمال محمود مع فريقه، الذي يقوده منذ 16 يوما فقط، ولم يبق خبير كرة في الأردن لم ينتقدني، ولم يبق طفل لم يسئ لي شخصيا؟! فما القصة؟