

يحيى حميدان



أوقعت قرعة الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بكرة القدم التي جرت في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ممثل الكرة الكويتية نادي الكويت أمام شبيبة الساورة الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في يوليو المقبل بنظام التجمع في السعودية.



وفي حال تجاوز «الأبيض» عقبة الفريق الجزائري، الذي سيلتقيه ذهابا في الكويت ١٥ مارس الجاري وإيابا في الجزائر ٢١ مارس، سيلتقي مع الفائز من لقاء نواذيبو الموريتاتي وشباب الأردن، على أن ينضم بعد ذلك للمجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري وفريقا آخر متأهل من التصفيات.



من جهته، تقدم نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة بالشكر الجزيل للاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم على حسن الضيافة والاستقبال. وأضاف: «نتشرف بأن نكون أحد المشاركين في البطولة التي تحمل اسما عزيزا على قلوب جميع العرب، ونسعى للظهور بصورة طيبة ترضي تطلعات محبي الكرة الكويتية».



وبين أن فريق شبيبة الساورة، الذي يحتل المركز الرابع حاليا في الدوري الجزائري، من الفرق الممتازة والقوية وعلينا الاستعداد بصورة جيدة لمواجهتي الذهاب والإياب.



وأوضح عقلة أن تفكير الفريق الكويتاوي منصب حاليا على لقاء السالمية غدا الخميس في الجولة الـ 18 الأخيرة من الدور الأول لدوري «زين» الممتاز، وبعد ذلك سنفكر في كل مباراة على حدة.



وكانت قرعة الدور الثاني قد شهدت مجموعات قوية في الدور الثاني أبرزها الثانية، حيث يتواجد السد القطري والوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي الى جانب فريق صاعد من الدور الأول.



وضمت المجموعة الأولى الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي وفريقا صاعدا من الدور الأول، فيما جاء الزمالك المصري والنصر السعودي في المجموعة الثالثة الى جانب فريقين صاعدين من الدور الأول.



يذكر أن الدور الأول يشهد مشاركة 24 فريقا وزعت على ست مجموعات إقصائية تقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب ويتأهل أبطالها إلى دور المجموعات الذي شهد تأهل 10 فرق مباشرة، وهي أبطال الدوريات العربية: الوداد، الترجي، الزمالك، شباب بلوزداد، الهلال السعودي، السد، الشرطة، إلى جانب الرجاء المغربي حامل اللقب واتحاد جدة وصيفه والنصر السعودي.