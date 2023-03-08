ضرب زلزالان قويان جنوب الفلبين الثلاثاء، على ما أعلنت السلطات، فيما أدى الزلزال الثاني إلى تدمير مبان ودفع مئات القرويين إلى ترك منازلهم.



وقع زلزال بقوة ست درجات على عمق ضئيل قرابة الساعة الثانية بعد الظهر في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو على بعد كيلومترات قليلة من ماراغوسان، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



والزلازل التي تقع على عمق ضئيل غالبا ما تلحق أضرارا أكبر من تلك العميقة إلا ان السلطات المحلية قالت إن هزة الثلاثاء لم تلحق أضرارا كبيرة.



لكن زلزالا ثانيا قوته 5.6 درجات وقع على عمق ضئيل بعد ثلاث ساعات تقريبا في نيو باتان المجاورة تسبب في انهيار بعض المنازل.



وقالت لين دولولاسا، المسؤولة عن إدارة الكوارث في هذه المنطقة إن نحو 300 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في قرية أنداب حيث «انهار عدد من المنازل».



كذلك أصيب 100 شخص داخل مركز تسوق في مدينة تاغوم في مقاطعة دافاو ديل نورتي المجاورة بشظايا زجاج محطم وألواح متساقطة أثناء فرارهم من المبنى، على ما أفاد المسؤول المحلي جاي سوايباغيو.



وأظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الكوارث في دافاو ديل نورتي على فيسبوك أجزاء منهارة من السقف داخل مركز تسوق تاغوم، بسبب «سلسلة الهزات».



استمر الزلزال الأول 30 ثانية وتلته هزات ارتدادية على ما أفادت الشرطية ستيفاني كليمين من مدينة تاغوم الواقعة على مسافة 40 كيلومترا من ماراغوسان.