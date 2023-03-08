

سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث شرطة مخفر كبد في البحث عن 3 لصوص تكمنوا من استهداف أحد الجواخير وسرقة عدد من الأغنام تحت جنح الظلام، فيما قدم المجني عليه صاحب الجاخور مقطع فيديو سلمه لرجال الأمن التقط بكاميرا مثبتة بأحد أعمدة الجاخور، حيث أظهر المقطع أوصاف اللصوص بشكل دقيق وواضح وبدت أعمارهم في العقد الثاني وكذلك المركبة المستخدمة وهي رباعية بيضاء اللون، فيما أكد مصدر أمني التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحديد مالك المركبة، معربا عن أمله في ألا تكون المركبة المستخدمة قد أبلغ عن سرقتها بحيث يتم التعجيل بضبط الجناة.