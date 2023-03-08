أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الكويت تهدف لزيادة إنتاج منطقة شمال الكويت لمستوى 800 ألف برميل يوميا بحلول 2026 وذلك عبر خطة متكاملة لتطوير مراكز التجميع والتوسع في برامج الحفر والعمليات، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل على تطوير 3 مراكز تجميع في الشمال ذوات الأرقام 15 و23 و25.



وذكرت أن عملية التطوير لمراكز التجميع الثلاثة تأتي بهدف رفع مستويات الإنتاج إلى 700 ألف برميل بنهاية العام المقبل.



وأشارت إلى أن منطقة شمال الكويت واعدة في إنتاج النفط والغاز، إذ سيأتي منها نحو ربع إنتاج البلاد في السنوات المقبلة.