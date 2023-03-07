القاهرة - ناهد امام

الصحة: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث قطار قليوب الذي وقع قبل قليل بمحطة قطارات قليوب المحطة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية تشير إلى وجود حالتي وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة .

وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.