برؤيته الموسيقية وألحانه، ومن اللون الشعبي الممزوج بالموسيقى والروح البدوية الشامية، أبدع "جبل الأغنية العربية" الفنان الإمارات حسين الجسمي في أغنيته المنفردة الجديدة "صوبنا" مجدداً تعاونه مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الذي وصف مشاعر المحب وأحاسيس العشق في أجمل الصفات، والذي يقول في مطلعها:

صوبنا صوبنا يالزين كله

صوبنا يا عويد الخيزرانه

كان ما لك معزّب في المحله

إقلط ولك معازيب وضِمانه

تَبزِغ نجوم وتبين الأهلّه

لكن البدر يغرينا بيانه

وانت بدرٍ نهب قلبي و شله

شل قلبي و لا ردّه مكانه

وحملت أغنية "صوبنا" توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتم تسجيلها وتنفيذها موسيقياً في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.

قد تم عرض أغنية "صوبنا" من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، بالاضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

https://youtu.be/SRjbvn3LX58