الشايع: المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير في نفوس الأرامل والأيتام والفقراء

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الانسانية محمد الشايع عن فتح الباب لاستقبال تبرعات المحسنين والمحسنات لمشروع السلال الرمضانية ووجبات تفطير الصائمين في مقر الجمعية الكائن بمنطقة الصديق وعبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أهل الكويت جبلوا على فعل الخير ومساعدة المحتاجين منذ القدم، ومبينا أن «الصفا الإنسانية» أنهت كل استعداداتها الإدارية والميدانية لتنفيذ هذا المشروع الموسمي الذي اعتادت طرحه قبيل دخول هذا الشهر المبارك.

وأشار إلى أن هذا المشروع سينفذ على هيئة سلال غذائية توزع على المستفيدين بمعدل سلة غذائية لكل أسرة مكونة من 5 الى 7 أفراد تكفيها طوال شهر رمضان، وتبلغ تكلفتها ابتداء من 10 د.ك وحتى 30 د.ك، بالإضافة إلى تنظيم ولائم الإفطار خارج الكويت وتوزيع وجبات تفطير الصائمين ابتداء من 250 فلس للوجبة الواحدة؛ حيث سينفذ هذا المشروع في 10 دول وهي قيرغيزيا – الهند – فلسطين – تركيا – اليمن – لبنان – بنغلاديش – سريلانكا – تشاد – الصومال.

وأوضح الشايع أنه لا يخفى على أحد تلك الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها إخواننا في هذه الدول، وافتقارهم إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير في نفوسهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وإعانتهم على أداء تلك الفريضة.

وفي الختام، دعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات إلى المساهمة في دعم هذا المشروع، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا»، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني alsafakw.com.