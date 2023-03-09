الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد القطري لكرة القدم تسريح منتخب قطر للشباب تحت 20 سنة والجهاز الفني بقيادة الإسباني إيناكي أباديا غونزاليس، وذلك بعد الهزيمة القاسية أمام منتخب أستراليا 1-9 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في أوزبكستان، حيث فشل المنتخب في تحقيق أي انتصار خلال البطولة بالخسارة أمام إيران 0-1 وأمام فيتنام 1-2، ليضيع حلم بلوغ نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين.



هذا، وأطاح السيلية بنظيره الريان من ثمن نهائي كأس أمير قطر في مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز عليه 2-1، ومن المقرر أن يلتقي مع الدحيل في ربع النهائي، وعقب المباراة طالبت جماهير الريان بإقالة الجهاز الفني بقيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا بعد توديع كأس أمير قطر، ومن قبله دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الدحيل القطري في ثمن النهائي بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.



في الوقت الذي لم يجد السد صعوبة في تخطي عقبة المرخية بالفوز عليه 4-0، ليضرب موعدا مع أم صلال في ربع النهائي.



إلى ذلك، قرر الاتحاد القطري تأجيل لقاء نادي قطر مع نظيره الأهلي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري نجوم QNB المقرر لها مساء الاثنين المقبل، وذلك بسبب ارتباط نادي قطر بلقاء الصفاقسي التونسي في الدور التمهيدي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقام الذهاب في تونس 13 الجاري، على أن يقام لقاء الإياب في الدوحة 12 أبريل.