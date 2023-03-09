أكد الدولي الألماني السابق يورغن كلينزمان أنه يريد الفوز بكأس آسيا في كرة القدم، بعد هبوطه في كوريا الجنوبية الأربعاء لتولي مهماته كمدرب لمنتخب «محاربي التايغوك».



وحل المدرب السابق لألمانيا وبايرن ميونيخ والولايات المتحدة خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي قاد الكوريين إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022، حيث ودعوا المنافسات بالخسارة 1-4 أمام البرازيل.



وقال المهاجم السابق البالغ 58 عاما للصحافيين في مطار إنشيون، حيث استقبله عدد كبير من المشجعين «أعتقد أن الهدف يجب أن يكون الفوز بكأس آسيا»، مضيفا: لقد أثبتم في قطر أنه يمكنكم الفوز على منتخبات كبيرة، تغلبتم على البرتغال في قطر، وقبل أربع سنوات تغلبتم على ألمانيا، لذا يمكنكم أن تقدموا أداء جيدا وهذا هو هدفنا.



وخاض كلينزمان مسيرة ناجحة كلاعب في أندية مثل إنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وبايرن، لكن بعض المشجعين الكوريين الجنوبيين شككوا في سجله كمدرب.



تولى كلينزمان تدريب منتخب «المانشافت» في العام 2004 وقاده إلى المركز الثالث في كأس العالم 2006 على أرضه، وخسر في نصف النهائي أمام إيطاليا التي توجت لاحقا بلقبها الرابع.



وستكون مباراته الأولى في مواجهة ودية ضد كولومبيا في 24 الجاري، فيما تقام بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر مطلع العام المقبل.