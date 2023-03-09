في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة 2023، ينظم بنك الخليج مؤتمرا بعنوان «Lead The way»، للاحتفال بإنجازات المرأة القيادية ومناقشة وتحليل جهود تمكينها في الكويت، وكذلك التحديات التي تواجهها في العمل.



وينظم بنك الخليج فعاليات المؤتمر في فندق جراند حياة ـ مول 360، يوم 20 مارس الجاري، وهو عبارة عن مزيج من ورش العمل التفاعلية والخطب الملهمة، والحلقات النقاشية المحفزة للتفكير، التي تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الجارية التي تهم المرأة.



ويضم المؤتمر ورشتي عمل: الأولى، للنساء فقط وتقدمها الأستاذة في جامعة الكويت ومؤسس شركة «شور للاستشارات» د.آمار بهبهاني حول كيف تحافظ المرأة على طبيعتها العاطفية أثناء تقدمها في المناصب القيادية. أما الورشة الثانية، فيقدمها الخبير الاستراتيجي العالمي ستيف برازيل وتتمحور حول رؤى واستراتيجيات تطوير الذات وبناء العلامة التجارية الشخصية للمرأة القيادية.



وتشهد الجلسة الرئيسية للمؤتمر إلقاء كلمات من كل من: عضو مجلس الإدارة في بنك الخليج أحمد محمد البحر، ومدير عام الموارد البشرية سلمى الحجاج، إلى جانب جلسة نقاشية مفتوحة بمشاركة أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي والسيدة هيديكو هادزياليتش الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل شركة MasterCard.



وبهذه المناسبة، قالت سلمى الحجاج إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود بنك الخليج المتواصلة لدعم وتمكين المرأة، ومساعدتها على الوصول إلى المناصب القيادية، وذلك تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين المرأة، وتفعيلا لاستراتيجية البنك 2025، التي يرتكز أحد أركانها على تحقيق الاستدامة المجتمعية داخل البنك وخارجه.